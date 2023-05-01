У плащі та без бюстгальтера: Ріта Ора в сміливому образі вирушила на побачення (фото)

Вона ніколи не соромиться демонструвати свою відточену в тренажерному залі фігуру у відвертому вбранні.

32-річна британська співачка Ріта Ора була помічена в Нью-Йорку в одному зі своїх найсміливіших нарядів. Про це пише Daily Mail.

Прямуючи на побачення, зірка продемонструвала своє засмагле та підтягнуте тіло в пікантному монохромному образі. Вона була без бюстгальтера в чорному плащі з бахромою на рукавах і білим коміром у поєднанні з джинсовими шортами від Christian Cowan.

Ріта доповнила образ масивними срібними ланцюгами та сережками, босоніжками на платформі та сонцезахисними окулярами. Знаменитість зробила яскравий макіяж, а її пасма були зібрані у хвіст.

Напередодні Ріта була помічена біля готелю у виготовленій на замовлення мінісукні з корсетом Chanel, яку вона доповнила рожевою шубою зі штучного хутра. Співачка сказала, що вбрання було "на згадку про Карла", оскільки вона готувалася до Met Gala, де тема буде присвячена покійному німецькому модельєру.

Поділившись знімками вбрання у своєму Instagram, вона написала в підписі: "На згадку про Карла мені довелося повернути цей спеціальний виріб, що він зробив для мене для шоу Chanel, який я зробила з ним у Монако у 2016 році".

Нагадаємо, минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайку Вайтіті, з яким зустрічалася близько року. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відзначили цю подію у вузькому колі родичів і близьких друзів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля. А на початку лютого вона вперше показала свої каблучки, які, виявилося, вона обрала для себе самостійно.

Також Фокус писав, що Ріта Ора продемонструвала обтислий комбінезон для тренувань.