Помер знаменитий російський модельєр Валентин Юдашкін

Дизайнеру було 59 років. Двома днями раніше помер його вчитель і наставник Слава Зайцев.

Відомий російський модельєр Валентин Юдашкін помер у віці 59 років. Про це повідомила його дружина Марина Юдашкіна, пише Meduza. Довгий час дизайнер страждав від онкологічного захворювання та практично не з'являвся на публіці.

На день раніше Валентин Абрамович спілкувався з журналістами, коментуючи смерть свого друга та наставника, кутюр'є Слави Зайцева.

"Світ втратив великого модельєра, художника та творця. Він допомагав багатьом, особливо молодим і дизайнерам-початківцям", — говорив Юдашкін.

Слава Зайцев і Валентин Юдашкін Фото: ТАСС

Останні кілька років дизайнер страждав від онкологічного захворювання, але продовжував працювати, говорячи, що хоче знайти того, хто "підхопить прапор і піде далі".

Востаннє на публіці Юдашкін з'являвся минулого року Фото: Комсомольська правда

Востаннє він з'являвся на публіці минулого року, представивши свою нову колекцію на Московському тижні моди.

Також він мав брати участь у Тижні моди в Парижі, але він так і не висловився щодо вторгнення ЗС РФ в Україну, тому голова Федерації високої моди Ральф Толедано прибрав його виступ.

Займатися модою Валентин Юдашкін почав ще за СРСР. Він народився в селищі Баківка Московської області в робітничій родині. Закінчив із відзнакою Московський індустріальний технікум 1986 року. Навчався у Домі моди Слави Зайцева.

Валентин Юдашкін і його колекція "Фаберже" Фото: скріншот

Свою першу колекцію "Фаберже" Юдашкін створив ще 1987 року, але зміг показати її на Тижні моди в Парижі лише 1991 року. Колекція викликала фурор, одна із суконь навіть потрапила в експозицію Лувру.

Валентин Юдашкін заснував свій модний дім Valentin Yudashkin, який у 1996 році отримав статус члена-кореспондента Паризького синдикату високої моди, вже через рік у Москві було відкрито перший бутик дизайнера.

Валентин Юдашкін на показі Фото: РІА Новини

У 1994 та 1996 роках Юдашкін створював костюми для олімпійської збірної Росії перед Олімпійськими іграми в Ліллехаммері й Атланті. Одягав російських зірок, серед його клієнток були Алла Пугачова, Христина Орбакайте, Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак і багато інших.

Алла Пугачова в сукні від Юдашкіна Фото: скріншот Мілла Йовович у сукні від Юдашина у фільмі "Викрутаси" Фото: Скріншот

У 2008 році брав участь у розробці зразків парадної форми для військовослужбовців ЗС РФ. 6 лютого 2012 року Юдашкін був офіційно зареєстрований як довірена особа Володимира Путіна.

Іноді дизайнер з'являвся як ведучий на шоу "Модний вирок".

Дизайнер був одружений лише один раз, його дружина, Марина Юдашкіна, керувала модним домом чоловіка. Дочка Юдашкіна — Галина, вийшла заміж за сина акторки Людмили Максакової. Має трьох дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Славу Зайцева. Перший і останній радянський кутюр'є, якого прозвали "Червоним Діором", помер у підмосковній лікарні 30 квітня 2023 року, куди його доставили зі шлунковою кровотечею.