Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус уперше як пара відвідали Met Gala 2023 (фото)

Зіркова пара разом близько пʼяти років, проте рідко зʼявляється разом на публіці.

36-річний англійський актор Роберт Паттінсон та його дівчина Сьюкі Вотергаус уперше відвідали Met Gala як пара. Про це пише Daily Mail.

31-річна модель, яка стала також акторкою та співачкою, і Роберт Паттінсон не могли забрати руки одне від одного, демонструючи свої розкішні образи на червоній доріжці.

Зіркова пара, яка лише наприкінці 2022 дебютувала на червоній доріжці, попри стосунки протягом кількох років, відзначила свій перший раз разом на Met Gala як пара.

Сьюкі сяяла в прозорій сукні Fendi зі спідницею, яка сягала трохи вище її щиколоток. Вона мала додатковий шар на її тулубі та ребристу частину, що підкреслювала її підтягнутий живіт.

Уся сукня була прикрашена барвистими візерунками квітів і рослин, а також парою величних птахів, щоб створити чудову сцену природи. Кохана Паттінсона була в бежевих туфлях із відкритим носом і ремінцями, оздобленими стразами.

Вона та її партнер обійняли одне одного та демонстрували ніжні погляди, позуючи на культовій червоній доріжці.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Тим часом "Бетмен" вибрав для виходу модний чорний смокінг від Dior, який окрім штанів включав додаткову спідницю.

Він одягнув його з білою сорочкою, а замість краватки вибрав золоту брошку. Актор додав шарму образу за допомогою блискучих масивних чорних туфель.

Роберт Паттінсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Роберт Паттінсон знявся в рекламному кампейні Dior.

Також Фокус писав про побачення Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергаус у Нью-Йорку.