Алла Пугачова прилетіла до Москви на похорон модельєра Валентина Юдашкіна

Як відомо, примадонна із сім'єю зараз проживає в Ізраїлі і повертатися до РФ не планує.

Алла Пугачова прилетіла до Москви, щоб попрощатися зі своїм близьким другом, модельєром Валентином Юдашкіним. Дизайнер помер у 59 років 2 травня після тривалої хвороби. Про це повідомляє ТАРС.

Відомо, що примадонна прилетіла до Москви одна, приватним рейсом. Літак приземлився в аеропорту Домодєдово.

Помічниця співачки Олена Чупракова не уточнила, чи Алла Пугачова піде на прощання з модельєром Валентином Юдашкіним. Воно заплановане на 6 травня і пройде на Троєкурівському цвинтарі. Вже повідомили, що церемонія прощання буде відкритою, але "пустять не всіх". Помічниця співачки сказала, що "поки не питала" свою начальницю про її плани.

Де зупинилася Пугачова, також невідомо. Раніше співачка з чоловіком, Максимом Галкіним, продали свій маєток у селі Грязь. А також позбулися й іншої нерухомості та бізнесів.

Деякі російські політики вимагали заарештувати співачку та позбавити її російського громадянства. Цього не сталося, але пісні Пугачової забрали з радіоефіру.

Не виключено, що співачка одразу вирушила до родини дизайнера. Незадовго до смерті Валентин Юдашкін з дружиною Мариною з'їздили до Ізраїлю та зустрілися з матір'ю дизайнера, Аллою Пугачовою та Максимом Галкіним. Марина опублікувала фото та написала, що вони товаришують понад 30 років.

Алла Пугачова бачилася з Валентином Юдашкіним незадовго до його смерті Фото: Instagram marinayudashkina Мати Юдашкіна також проживає в Ізраїлі Фото: Instagram marinayudashkina

Після подружжя Юдашкіних вирушило до Дубая, де живуть їхні онуки.

Нагадаємо, Алла Пугачова та її родина залишила РФ минулого року. Спочатку вони відлетіли навесні, невдовзі після початку війни в Україні. Однак потім примадонна ненадовго повернулася, щоби закінчити всі справи.

Зрештою, остаточно Москву вона залишила наприкінці вересня 2022 року. Її чоловіка, шоумена Максима Галкіна оголосили так званим "іноагентом", співачка попросила і її внести до цього списку, чого не сталося. Зараз зіркове сімейство проживає в Тель-Авіві, там же діти Пугачової та Галкіна ходять до школи.

А дизайнер Валентин Юдашкін помер на 60-му році життя 2 травня після тривалої боротьби із раком. Його наставником та вчителем був перший радянський кутюр'є Слава Зайцев, який помер двома днями раніше у підмосковній лікарні.