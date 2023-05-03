56-річна Гелена Бонем Картер була помічена на прогулянці у дивному образі (фото)

У знаменитої акторки ексцентричне почуття стилю.

56-річна британська акторка Хелена Бонем Картер була помічена на прогулянці Лондоном у дивному для теплої погоді образі. Знаменитість бачили, коли вона прямувала до свого блакитного Fiat 500. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Гаррі Поттера" для виходу обрала кольорову довгу спідницю, яку вона поєднувала з чорно-білим химерним квітковим шарфом. Незважаючи на теплу весняну погоду, вона одягла коричневе вовняне пальто, а завершила образ чорними кросівками та невеликою чорною сумочкою. Об'ємне каштанове волосся з сивими пасмами Картер уклала у високу зачіску і закріпила за допомогою шпильки.

Нагадаємо, в 2021 році виконавець ролі Гаррі Поттера Деніел Редкліфф зізнався, що був закоханий в актрису Гелену Бонем Картер. Проте актриса, яка зіграла в серіалі лиходійку Белатрісу Лестрейндж, була далека від любовного інтересу Редкліффа на знімальному майданчику.

Фокус також писав, що Гелен Бонем Картер присвоїли орден Британської імперії. Незадовго до цього вона успішно зіграла рід королеви-матері у фільмі "Король говорить".