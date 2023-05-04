Джон Бон Джові вперше прокоментував заручини 20-річного сина

За словами артиста, троє з чотирьох його дітей уже заручені. Сам він одружився з дівчиною, з якою зустрічався ще в шкільні роки, і щасливий у шлюбі понад три десятиліття.

61-річний американський співак і фронтмен легендарного рокгурту Bon Jovi Джон Бон Джові тривалий час зберігав мовчання щодо того, що його 20-річний син Джейк зробив пропозицію 19-річній акторці Міллі Боббі Браун, проте днями висловився про це. Свою думку на бажання сина одружитися в досить ранньому віці він озвучив у радіоінтерв'ю Енді Коену.

На запитання, чи не турбує його такий намір Джейка, Джон відповів:

"Не знаю, чи має значення вік. Якщо ви знайдете відповідного партнера та ростимете разом, я думаю, що це була б моя порада, насправді, рости разом — це мудро".

Сам артист може послужити для дітей прикладом вірного та сповненого любові чоловіка, оскільки він уже 34 роки одружений зі своєю шкільною коханою Доротеєю Герлі. Пара таємно одружилася в каплиці Грейсленд у Лас-Вегасі у 1989 році. У них четверо дітей: Стефані (29 років), Джессі (28 років), Джейк і 19-річний Ромео. За словами батька сімейства, троє з чотирьох їхніх дітей уже заручені.

Джон у шлюбі зі шкільним коханням Доротеєю вже 34 роки

"Я думаю, що всі мої діти знайшли людей, з якими, на їхню думку, вони можуть рости разом, і ми всі їх любимо", — наголосив Бон Джові.

Джейк і Моллі заручилися у квітні. На заручини наречений подарував нареченій обручку, вартість якої оцінюється в суму від 75 до 150 тисяч доларів. Пара оголосила про свої заручини через Instagram, опублікувавши чорно-білу фотографію, на якій Джейк обіймає свою дівчину ззаду, а вона сміється та демонструє разючий діамант.

Роман пари, який триває вже три роки, почався через Instagram, де вони спочатку потоваришували.

Британська акторка представила Джейка своїм 63,4 мільйона підписників у червні 2021 року милим знімком, але тільки коли вона опублікувала фотографію, на якій він цілує її в щоку, вони стали "офіційними особами Instagram".

Раніше Фокус писав про те, що Міллі Боббі Браун вийшла на прогулянку з коробкою на голові.