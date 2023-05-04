"Я закохана": Ріанна розповіла про сина та особливості другої вагітності (відео)

Артистка виховує первістка від репера A$AP Rocky та очікує на народження другої дитини.

35-річна американська співачка Ріанна розповіла про особливості своєї другої вагітності. Про це пише ET.

Артистка барбадоського походження, яка вагітна другою дитиною, вразила разом із бойфрендом A$AP Rocky образами на честь покійного Карла Лагерфельда на цьогорічному Met Gala у Нью-Йорку.

На заході одному з журналістів Рірі розповіла, наскільки вагітність цього разу "інша".

"Вона настільки відрізняється від першої", — поділилася молода мама. "Жодної тяги. Тонни нудоти. Усе по-іншому, але мені це подобається".

Знаменитість додала: "Я почуваюся добре. Я відчуваю себе енергійною".

Що стосується її первістка, якого співачка народила у травні 2022, вона сказала, що "закохана" в малюка.

"Я закохана. Я одержима, і я навіть не відчуваю себе винною в цьому", — зізналася артистка.

Ріанна розповіла про особливості своєї другої вагітності

Тим часом A$AP поділився новиною про їхнього сина, додавши: "[Він] росте. Гарна, щаслива дитина".

Ріанна та A$AP Rocky на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Про свою другу вагітність Рірі повідомила під час виступу на Супербоулі 2023, вийшовши на сцену в приталеному червоному костюмі, який підкреслив цікавий стан американської зірки.

Ріанна з первістком Фото: badgalriri/instagram

Нагадаємо, 35-річну Ріанну помітили із сином на прогулянці.

Також Фокус писав про весільний образ Ріанни на Met Gala 2023.