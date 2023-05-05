Коронація Чарльза ІІІ. Де і коли дивитися церемонію 6 травня 2023

Коронація короля відбудеться вже завтра, 6 травня, і за нею спостерігатимуть мільйони людей по всьому світу. Ви можете бути серед них.

Коронація короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На самій урочистості будуть присутні 2000 гостей. Але вже зараз фанати королівської родини розкидають намети, щоби спостерігати за процесією з перших рядів.

Сама церемонія розпочнеться о 13:00 за київським часом. Вона складатиметься з кількох етапів, і треба зазначити, що вона буде набагато коротшою, ніж коронація матері Чарльза, королеви Єлизавети II в 1953 році. Вона тривала три години, і гостей було стільки, що в абатстві довелося зводити додаткові трибуни. Коронація Чарльза, як обіцяють, займе годину.

Коронація королеви Єлизавети 1953 року Фото: Getty Images

Це, безперечно, історична подія, адже коронація проводитиметься вперше за 70 років.

За традицією, король Чарльз постане перед народом, після чого прийме коронаційну присягу та сяде в коронаційне крісло. Після помазання, яке проведе архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, відбудеться інвеститура а королю вручать регалії, а архієпископ покладе на голову короля корону. У момент коронації по всій Великій Британії лунатимуть збройні салюти. У фінальній частині король пересяде з коронаційного крісла на трон.

Також буде коронована королева Камілла, хоча їй не доведеться скласти присягу. Після повернення до Букінгемського палацу король і королева привітають людейі з балкона палацу.

Коронація відображатиме роль монарха сьогодні й "дивитиметься в майбутнє, спираючись водночас на давні традиції та пишність", ідеться в офіційному релізі Букінгемського палацу.

Трансляцію вестимуть британські канали, у тому числі й у YouТube:

ВВС

ITV 1

Sky News

Також прямий ефір вестиме офіційний канал Букінгемського палацу на YouTube — The Royal Family Channel.

Також обіцяють, що трансляцію вестимуть і американські телеканали: ABC, CBS, CNN, NBC і Fox News.

В Україні ексклюзивно коронацію транслюватиме канал "Суспільне Культура". Ведучими стануть журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко.

Раніше стало відомо, що на коронації буде присутня перша леді України Олена Зеленська. Вона вже прибула в Лондон і зустрілася з Акшатою Мурті, дружиною прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Також Фокус докладно описував, як саме проходитиме коронація Чарльза III та які королівські скарби будуть задіяні. У звичайний час вони зберігаються в Тауері, але водночас є "робочими". Їх витягають із вітрин щоразу, коли в цьому є потреба.

Цікаво, але найстарішим предметом є ложечка для оливи. Інші скарби були виготовлені куди пізніше.

І, що стосується коронації королеви Єлизавети в 1953 році, її, серед сотень інших журналістів, висвітлювала майбутня перша леді США — Жаклін Був'є, потім — Жаклін Кеннеді. Тоді вона працювала у виданні The Washington Times-Herald.