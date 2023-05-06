Названа вартість коронації короля Чарльза III

Коронація короля Чарльза III обійдеться британським платникам податків у копійчину.

Букінгемський палац не оприлюднив жодних реальних цифр, але передбачається, що церемонія коронації Чарльза коштуватиме від 50 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів (63-125 мільйонів доларів). Про це пише CNBC.

Коронація – перша за 70 років – відбудеться сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві. Незважаючи на те, що історична подія заявлена як спрощений захід, у ній все одно буде багато помпезності та подій. Повідомляють, що коронація фінансується урядом Великобританії, а Букінгемський палац вносить невідому суму.

Коронація включатиме "Королівську ходу" і концерт у Віндзорських садах, де мають виступити Кеті Перрі, Лайонел Річі та Андреа Бочеллі.

Крім того, 8 травня зробили державним святом на честь цієї події, яка, за оцінками CNBC, коштуватиме економіці Великобританії ще 1,36 мільярда фунтів стерлінгів у вигляді втрати продуктивності.

Нагадаємо, згідно з опитуванням YouGov, проведеним трохи більше ніж за два тижні до коронації Чарльза та королеви-консорту Камілли, 51% опитаних дорослих вважають, що церемонія не повинна фінансуватися з скарбниці держави.

Також Фокус писав, що на коронації буде присутня перша леді України Олена Зеленська. Вона вже прибула до Лондона та зустрілася з Акшатою Мурті, дружиною прем'єр-міністра Ріші Сунака.