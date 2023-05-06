Олена Зеленська в ніжно-мʼятній сукні прибула на коронацію Чарльза ІІІ (фото)
Перша леді та премʼєр-міністр Денис Шмигаль приїхали до Вестмінстерського абатства, де відбуватиметься історична подія.
Олена Зеленська прибула на коронацію Чарльза ІІІ у супроводі премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Про це стало відомо з прямої трансляції історичної події.
Перша леді України та очільник уряду приїхали у Вестмінстерське абатство у Лондоні, де старший син покійної королеви Єлизавети ІІ офіційно сяде на престол.
Для заходу дружина Володимира Зеленського обрала ніжно-мʼятну сукню, яку поєднала з пальтом у тон основного наряду. До образу вона додала лаконічні прикраси у вигляді перлинних сережок та підвіски.
Волосся Олена Зеленська уклала звичним для себе способом та зробила легкий макіяж. А на ногах представниці України були білосніжні туфлі-човники.
Тим часом Денис Шмигаль був у класичному чорному костюмі з краваткою.
Офіційні представники України вийшли з авто та разом зайшли до Вестмінстерського абатства.
6 травня 2023 74-річний Чарльз ІІІ офіційно стане королем Великобританії. Він прийняв престол після смерті своєї матері Єлизавети ІІ у вересні 2022.
Нагадаємо, Олена Зеленська в рамках візиту до Великобританії зустрілася з премʼєр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті.
Також Фокус писав про зустріч першої леді України з дружиною президента США та Кейт Міддлтон.