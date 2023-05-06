Джилл Байден та її онука одягнули вбрання в українських кольорах на коронацію Чарльза ІІІ

Дружина та онука американського президента Джо Байдена обрали жовтий та блакитний ансамблі.

Перша леді США Джілл Байден разом із онукою Наомі приїхала до Вестмінстерського абатства на коронацію Чарльза III. Американки своїм виглядом явно продемонстрували гостям церемонії підтримку України, яка протистоїть російській агресії, обравши символічні кольори своїх ансамблів.

Так, Джилл одягла світло-синій костюм, що складається зі спідниці трохи нижче колін і жакета з бічним запахом, доповнивши образ такого ж кольору заколкою-бантом у волоссі та світлими туфлями з клатчем.

Наомі одягла елегантну жовту сукню з відповідною накидкою зверху та обруч з квітами, залишивши волосся розпущеним.

Перша леді США та її онука Фото: Getty

Рідні президента США були напередодні і на прийомі в Букінгемському палаці. Джилл виглядала розкішно у чорному вбранні з великим квітковим принтом, а Наомі – у зеленому монохромному ансамблі.

Загалом на коронацію Чарльза запрошено близько 2300 гостей, серед яких – і перша леді України Олена Зеленська. Це значно менше, ніж було на коронації Єлизавети II понад 70 років тому. Тоді на церемонію приїхало близько 8000 запрошених. Однак, як відомо, Чарльз III вирішив зробити свою коронацію менш затратною.

Раніше Фокус писав, що дружина князя Монако Шарлін порушила королівський дрес-код, з'явившись на прийомі в Букінгемському палаці у вбранні, яке не зовсім відповідає дрес-коду.