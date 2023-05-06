Королі та королеви: хто відвідав прийом Чарльза ІІІ за день до коронації (фото)

На заході зʼявилися представники монарших родин Європи та Азії.

Напередодні своєї коронації Чарльз ІІІ організував офіційний прийом монарших персон у Букінгемському палаці. Фокус розповідає про найяскравіші появи королів та королев на заході.

Королева Летиція та король Філіп

Іспанські монарші особи зʼявилися на передкоронаційном прийому в елегантних образах. Дружина монарха обрала сукню від Вікторії Бекхем за понад 37 тисяч гривень.

Королева Летиція та король Філіп Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер

Офіційні представники князівства Монако також відвідали захід у Лондоні. Втім, дружина князя Альбера порушила дрес-код Букінгемського палацу.

Княгиня Шарлін та князь Альбер Фото: Getty

Король Абдалла та королева Ранія

Монарші представники Йорданії були в гармонійних образах. Дружина короля обрала шоколадну елегантну сукню.

Король Абдалла та королева Ранія Фото: Getty Images

Король Карл Густав з донькою

Король Швеції Карл XVI Густав прибув на передкоронаційний прийом у компанії своєї доньки, принцеси Вікторії. Вона продемонструвала яскраво-рожеву сукню, яка виділялася серед образів інших представників монархій.

Король Карл XVI Густав з донькою Фото: Getty Images

Кронпринц Гокон та принцеса Матте-Маріт

Представники Норвегії, кронпринц Гокон та принцеса Матте-Маріт, зайшли до Букінгемського палацу, тримаючись за руки.

Кронпринц Гокон та принцеса Матте-Маріт Фото: Getty Images

Принц Фредерік та принцеса Мері

Принц Данії Фредерік обрав для заходу класичний костюм, який гармонійно виглядав з яскравим образом його дружини принцеси Мері.

Принц Фредерік та принцеса Мері Фото: Getty Images

Король та королева Бутану

Пʼятий король Бутану Джігме Кхесар Намг'ял Вангчук та його дружина прибули на подію в традиційних для своєї країни образах.

Король та королева Бутану Фото: Getty Images

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон на передкоронаційному прийомі.