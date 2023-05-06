Принц Гаррі летить назад у США після коронації батька

Попри те, що принца Гаррі запросили на обід до Букінгемського палацу, він повертається в США.

Принц Гаррі поспішно покинув Лондон менш ніж за годину після того, як закінчилася коронація його батька короля Чарльза III. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що 38-річного герцога Сассекського було "запрошено" на обід після коронації з іншими членами королівської родини, проте він вирішив повернутися до Каліфорнії, щоб встигнути на день народження свого сина принца Арчі.

Гаррі перебував у Великій Британії менш ніж 24 години, а на коронацію він прибув комерційним рейсом учора ввечері. Він провів ніч у Фрогмор-котеджі — власності, з якої Чарльз вигнав його та Меган Маркл на початку цього року.

Племінниці короля Чарльза з чоловіками та принц Гаррі Фото: Getty Images

Попри напруженість у сім'ї, Гаррі був присутній на церемонії свого батька. Проте автор мемуарів "Запасний" кілька разів зазнавав зневаги під час заходу. Він сидів у третьому ряду лав у Вестмінстерському абатстві, де проходила коронація, і спілкувався з принцесами Беатріс і Євгенією.

Фото: Getty Images

Перший ряд був зарезервований лише для тих членів королівської сім'ї, які працюють, включаючи принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, на відео потрапила реакція принца Гаррі на появу батька та брата на коронації.

Раніше Фокус писав, що королівська родина щиро зраділа відсутності Меган Маркл на коронації.