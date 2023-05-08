Тома Круза та Шакіру запідозрили в романі (фото)

Зірковий дует разом зʼявився на Гран-прі Формули-1 у Маямі.

46-річна колумбійська співачка Шакіра та 60-річний американський кіноактор Том Круз спровокували чутки про роман. Про це пише Daily Mail.

Зірковий дует був помічений напередодні під час проведення часу на Гран-прі Формули-1 у Маямі. Після цього фанати знаменитостей у мережі активно обговорюють ймовірність створення нової зіркової пари.

Двоє знаменитостей були в темних сонцезахисних окулярах та посміхалися папараці.

Шакіра та Том Круз у Маямі Фото: Getty Images

В останні кілька місяців було багато спекуляцій щодо сімейного статусу Шакіри після її драматичного розриву з футболістом Жераром Піке, який неодноразово зраджував артистці. Від зіркового союзу підростають двоє синів — Саша та Мілан.

Наразі у спортсмена новий роман зі студенткою Кларою Чіа Марті.

Жерар Піке та Шакіра Фото: Getty Images

Повідомляється, що Том Круз наразі ні з ким не зустрічається. Наприклад, його останні офіційні стосунки були з акторкою Кеті Голмс, які закінчилися в червні 2012 після п'яти років шлюбу.

Від зіркового союзу підростає 16-річна донька Сурі, у вихованні якої голлівудський актор практично не бере участі.

Кеті Голмс та Том Круз Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра попросила дати спокій її неповнолітнім спадкоємцям.

Також Фокус писав про напружені стосунки Тома Круза та його єдиної біологічної доньки Сурі.