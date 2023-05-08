В образах total black: Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем сходили на побачення

Закохані, які були помічені у схожих вбраннях у Нью-Йорку на початку цього тижня, прибули на захід рука об руку.

Зіркове подружжя Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц було помічено на побаченні в образах total black. Пару, яка трималася за руки, сфотографували на ексклюзивній вечері Карбон-Біч у Майамі, штат Флорида. Про це пише Daily Mail.

Син дизайнера Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема був у толстовці та джинсах. Свій аутфіт він доповнив золотими прикрасами на зап'ястя та кепкою, яку він носив задом наперед. Для розмаїття на Брукліні були білі кросівки Vans.

28-річна дочка американського мільярдера Нельсона Пельтца виглядала надзвичайно в топі на одне плече в поєднанні з міні-спідницею зі стьобаної шкіри з низькою посадкою. Актриса доповнила ансамбль чоботями на платформі та чорною прямокутною сумкою. Як прикраса Нікола обрала пару срібних сережок, що поєднуються з її сліпучою обручкою.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Getty Images

Нагадаємо, зіркове подружжя Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц з'явилося на Met Gala 2023 у чорно-білих елегантних образах.

Також Фокус писав про появу Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц під час відкриття найбільшого бутіка Tiffany у Нью-Йорку.