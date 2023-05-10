Ніколас Кейдж знову зіграє у "Збройовому бароні"

В оригінальному фільмі 2005 Кейдж грав Юрія Орлова, який після розпаду СРСР зайнявся контрабандою стрілецької зброї по всьому світу.

59-річний Ніколас Кейдж повертається до своєї зірки ролі контрабандиста Юрія Орлова у сиквелі культового фільму "Збройовий барон" (Lord of War). Про це пише Daily Mail.

У крісло режисера повернеться Ендрю Ніккол, а сина Орлова зіграє Білл Скарсгард.

У першому фільмі розповідалася історія вихідця з Одеси, Юрія Орлова, який після розпаду СРСР зайнявся контрабандою зброї, маючи доступ до військових складів завдяки своєму дядькові-генералу. Роль його брата Віталія виконав Джаред Літо. Фільм "Збройовий барон" був офіційно схвалений Amnesty International, оскільки показував небезпеку торгівлі зброєю.

Трейлери фильму "Збройовий барон"

Вважається, що прототипом Орлова став російський підприємець Віктор Бут, засуджений у 2012 році у США на 25 років ув'язнення за незаконну торгівлю зброєю та підтримку терору. Американський суд визнав Бута винним за кількома пунктами звинувачення, зокрема у змові з метою продажу зброї організації "Революційні збройні сили Колумбії — Армія народу". Сам Бут, прозваний "збройовим бароном" та "торговцем смертю", своєї провини не визнавав.

8 грудня 2022 року Віктор Бут повернувся до Росії після обміну на американську баскетболістку Брітні Грайнер, засуджену за контрабанду наркотиків.

У сиквелі "Збройового барона" герой Кейджа дізнається, що має сина Антона, який збирає армію найманців і між батьком і сином розпочнеться запекла боротьба.

Білл Скарсгард є виконавчим продюсером фільму, зйомки якого розпочнуться цієї осені.

Режисер Ендрю Ніккол сказав, коментуючи фільм: "Цим персонажам ще багато треба дослідити. Платон сказав про це найкраще: "Тільки мертві бачили кінець війни".

Ймовірно, що повернення до зіркової ролі стане для Ніколаса Кейджа проривом. Адже останнім часом він знімався у малобюджетних фільмах, які провалювалися у прокаті.

59-річний Кейдж отримав "Оскар" за свою драму 1995 року "Покидаючи Лас-Вегас" і знявся в ряді високобюджетних бойовиків, які зробили його одним із найоплачуваніших акторів кінця 1990-х років. Але потім була смуга невдач.

Просуваючи свій новий фільм "Ренфілд", в якому він зіграв Дракулу, Кейдж розповів, що надто багато вкладався в нерухомість, купивши замки в Англії та Німеччині, особняк у Новому Орлеані та навіть приватний острів.

Коли ринок нерухомості впав, Кейдж опинився на межі банкрутства. Замість того щоб оголосити себе банкрутом, він переїхав до Лас-Вегаса і почав працювати без перерви, знімаючи по три-чотири фільми на рік, щоб розплатитися з боргами.

Кейдж додав, що це були "темні часи".

Нагадаємо, просуваючи свій фільм "Ренфілд", Ніколас Кейдж зізнався, що їв живих тарганів, і це було не дуже смачно.