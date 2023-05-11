Крістен Стюарт трималася за руку зі своєю нареченою на публіці (фото)

У 2021 Крістен Стюарт та Ділан Меєр заручилися, проте ще не зіграли весілля.

33-річна американська акторка Крістен Стюарт трималася за руку зі своєю нареченою на публіці. Про це пише Hollywood Life.

Зірка "Сутінок" прибула на вечірку Chanel Cruise 2023/24 у Chateau Marmont у Лос-Анджелесі в компанії своєї дівчини Ділан Меєр. Стюарт була в темно-сірому твідовому піджаку та штанах у тон. Під піджаком знаменитості була базова біла футболка. Вечірній аутфіт Крістен Стюарт доповнила квадратна підвіска, прикрашена знаковим подвійним логотипом C. На ногах зірки екрану були чорні лаковані туфлі.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

З 2013 року акторка була амбасадоркою Chanel, а на Met Gala 2023 обрала чорно-білий костюм Chanel.

Тим часом наречена Стюарт була в чорній шкіряній сукні, яку вона поєднала з твідовим жакетом. Сценаристка одягла пару довгих білих шкарпеток із парою чорних туфель і поклала свої речі в сумку через плече кольору хакі.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр Фото: Getty Images

Меєр і Стюарт познайомилися на зйомках фільму в 2013 році, але почали зустрічатися лише після відновлення спілкування у 2019. У 2021 вони заручилися, але ще не оприлюднили своїх планів щодо церемонії та вечірки одруження.

Нагадаємо, Ділан Меєр зворушливо привітала Крістен Стюарт з днем народження.

Також Фокус писав про зміну зачіски Крістен Стюарт.