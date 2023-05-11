Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла на публіку в ефектній мінісукні (фото)

Голлівудський актор та 25-річна модель розійшлися влітку 2022.

Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла на публіку в ефектній мінісукні. Про це пише Daily Mail.

25-річна модель та акторка Каміла Морроне відвідала показ Chanel Cruise 2023/24 у Лос-Анджелесі. Зірка обрала для виходу на публіку лаконічну чорну сукню від культового дому моди, яка мала ґудзики спереду.

Вона поєднала відвертий ансамбль з парою прозорих чорних колготок. Каміла доповнила образ темними туфлями з відкритим носом.

Каміла Морроне Фото: Getty Images

Морроне, яка зустрічалася з голлівудським актором пʼять років, носила маленьку витончену стьобану чорну сумочку Chanel у формі коробки з ремінцем на ланцюжку.

Її короткі нігті були нафарбовані в глянцевий червоний відтінок, оскільки вона приєдналася до таких зірок як Марго Роббі та Софія Річі на заході.

Каміла Морроне та Леонардо Ді Капріо розірвали свої романтичні стосунки влітку 2022. Офіційної причини знаменитості не назвали, проте в мережі жартували про вік моделі, адже Ді Капріо не зустрічається з жінками, яким більше 25 років. Втім, після цього активно почали говорити про стосунки актора та Джіджі Хадід.

Нагадаємо, у чому полягає істинна причина розриву Каміли Морроне та Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про образ Каміли Морроне на Met Gala 2023.