Джонні Депп назвав імена культових акторів, які зіграють у його фільмі про Модільяні

Зйомки фільму розпочнуться восени у Будапешті. Режисером картини буде Депп.

59-річний Джонні Депп, який уже восени почне знімати фільм про Амедео Модільяні як режисер, планує включити до акторського складу легендарного Аль Пачіно, якому зараз 83 роки, а також Ріккардо Скамарчо та П'єра Ніне, повідомляє Deadline.

Буквально кілька тижнів тому Аль Пачіно та Депп були помічені разом у Парижі на показі їх класичного фільму 1997 року "Донні Браско".

Ріккардо Скамарчіо, найбільш відомий у США за роллю Сантіно Д'Антоніо у фільмі "Джон Вік: Глава 2" 2017 року, зіграє італійського художника Амедео Модільяні у біографічному фільмі. Ніне обраний роль французького художника Моріса Утрілло, а Пачино втілить на екрані образ міжнародного колекціонера творів мистецтва, відомого як Ганнат.

"Модільяні", заснований на п'єсі Денніса Макінтайра та адаптований для кіноекранів Єжи та Мері Кромоловські, розповість про два дні життя художника в Парижі у 1916 році.

"Модільяні, якого довгий час вважали критичним та комерційним провалом, провів бурхливі та повні подій 48 годин, які стануть поворотним моментом у його житті та зрештою зміцнять його репутацію художньої легенди", – йдеться в описі картини.

Зйомки пройдуть у Будапешті.

Зараз Пачіно задіяний у серіалі "Мисливці" на Amazon Prime Video, де грає Мейєра Оффермана. Він також виконав головні ролі у майбутніх фільмах "Біллі Найт" з Патріком Шварценеггером і "Нокс іде" з Джеймсом Марсденом та Майклом Кітоном.

Щодо нинішнього стану справ у Деппа, то наступного тижня відкривається Каннський фестиваль, який розпочнеться фільмом "Жанна Дюбаррі". Глядачі побачать Джонні в образі Людовіка XV.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп знайшов додаткове джерело заробітку, а його колишня дружина Ембер Герд поїхала з дочкою до Іспанії, подалі від Голлівуду.