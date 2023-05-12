Вагітна Ріанна знялася у фотосесії на честь 5-річчя свого бренду

Зірка сцени святкує день народження свого дітища.

35-річна американська співачка Ріанна, яка чекає на другу дитину, знялася в новій фотосесії на офісну тематику на честь 5-річчя бренду Savage X Fenty. Знімки зірка барбадоського походження опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Рірі була одягнена в чорний бюстгальтер без кісточок із логотипом Flocked і чорні шорти з логотипом Savage X Fenty, вишитим навколо талії. До образу вона додала пару чорних туфель на підборах із відкритим носком. Ріанна обрала мінімум аксесуарів, зокрема витончений золотий браслет на ногу та золоте кільце на лівій руці.

Ріанна Фото: Instagram/badgalriri

Знаменита артистка змінила кілька поз, чудово демонструючи свій животик. Знімальний майданчик був оформлений в офісному стилі.

У підписі до публікації співачка написала: "Це дає… зателефонуйте до відділу кадрів!! #5 років SAVAGEX".

Ріанна Фото: Instagram/badgalriri

Бренд, який був офіційно запущений 11 травня 2018 року, пропонує не лише білизну, а й одяг для дому, спортивну та чоловічу лінію. Поряд із цим у 2017 році Ріанна запустила Fenty Beauty, який також став багатомільйонним бізнесом.

Нагадаємо, стало відомо, як звуть сина Ріанни. Зіркові батьки дали йому ім'я RZA Athelston Mayers. Вимовляється воно як Різза. 13 травня йому виповниться рік.

Раніше Фокус писав, що про свою нову вагітність артистка повідомила під час виступу на Супербоулі. Тепер вона радує публіку модними виходами з голим животом і вже закохана у свою другу дитину.