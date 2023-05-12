Раян Рейнольдс потролив нового хлопця Тейлор Свіфт

Раян Рейнольдс, мабуть, зробив тонкий натяк на новий роман Тейлор Свіфт із Метті Хілі.

46-річний американський актор Раян Рейнольдс, який товаришує з Тейлор Свіфт уже багато років, поділився у своєму Instagram селфі з тонким натяком на новий роман співачки. Про це пише Daily Mail.

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Хоча безпосередньо Рейнольдс не згадав Свіфт, знімок був опублікований лише через кілька днів після того, як 33-річна співачка потрапила до заголовків газет через чутки про її новий роман із 34-річним фронтменом гурту "The 1975" Метті Хілі.

Раян Рейнольдс Фото: Instagram @vancityreynolds

Крім того, відомо, що Рейнольдс тролить у своїх соціальних мережах тих, хто перебуває у його найближчому оточенні, включаючи дружину, 35-річну акторку Блейк Лайвлі.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт помітили, коли вона прямувала на вечерю зі своїми друзями Райаном Рейнольдсом та Блейк Лайвлі. Тріо вирушило в Casa Cipriani в центрі Манхеттена, лише через кілька тижнів після того, як Свіфт розлучилася з давнім коханим Джо Елвін після шести років відносин.

Раніше Фокус писав, що відомо про новий роман Тейлор Свіфт.