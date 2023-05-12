Кендалл Дженнер позувала в крихітному бікіні на пляжі

Знаменита модель поділилася сонячними фотографіями, показавши свою розкішну фігуру.

27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер продемонструвала свою струнку та підтягнуту фігуру. У своєму Instagram-акаунті дівчина опублікувала серію пляжних знімків.

Знаменитість, яка зустрічається з репером Bad Bunny, позувала біля кришталево-блакитних вод на пустельному пляжі, одягнена у крихітне чорне бікіні та червону кепку Ralph Lauren. Поруч із нею на пікантних кадрах стояла пляшка текіли 818 її власного виробництва.

Кендалл Дженнер Фото: Instagram kendalljenner

Публікацію у соцмережі вона просто підписала смайликом із електрогітарою.

Кендалл Дженнер Фото: Instagram kendalljenner

Кендалл, ймовірно, зробила фотографії під час нещодавньої поїздки зі своїм бойфрендом. Згідно з E! News, зірка подіумів і 29-річний репер Bad Bunny, справжнє ім'я якого Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, були помічені у відпустці з компанією друзів.

Кендалл і Беніто офіційно не підтверджували свій роман, проте вони не соромляться проводити час разом.

Нагадаємо, зіркову пару вперше бачили на вечері у середині лютого, а потім вони підігріли чутки про стосунки, залишивши вечірку з нагоди вручення "Оскара" разом.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер та Bad Bunny зблизилися на фестивалі Coachella 2023.