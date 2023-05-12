Гейлі Бібер у шкіряному образі сходила на побачення з чоловіком (фото)

Весняна погода офіційно настала, проте Гейлі не спишить пакувати свої шкіряні образи до жовтня.

26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ефектний образ для побачення з чоловіком, 29-річним поп-співаком Джастіном Бібером. Зіркова пара вирушила на вечерю у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Засновниця Rhode Beauty була одягнена в чорний шкіряний топ без кісточок і відповідну максі-спідницю з високою талією від Brandon Maxwell. Свій ансамбль Гейлі доповнила парою чобіт до колін від Gia Borghini та сумкою через плече з тисненням під крокодила. Як аксесуари зірка обрала сонцезахисні окуляри та безліч золотих прикрас.

Джастін вибрав більш комфортний образ. Він одягнув білу майку, мішкуваті світлі джинси та чорну бейсболку, а на плечах пов'язав червону толстовку.

Гейлі та Джастін вперше за вісім років пропустили Met Gala минулого тижня. Хоча пара ніколи не говорила, чому вони відмовилися від святкування робіт Карла Лагерфельда, фанати припускають, що це пов'язано зі чутками про ворожнечу із Селеною Гомес.

Нагадаємо, Гейлі Бібер знову розкритикувала шанувальників Селени Гомес через запуск власного шоу.

Також Фокус писав, що Гейлі Бібер продемонструвала стильне оверсайз пальто.