За словами Альберто Гранді, італійським прототипом сучасної піци був погано приготований хліб без начинок та приправ, який їли на десерт, під назвою фокачча.

Професор Альберто Гранді з Університету Парми в Італії сказав, що світ має дякувати США за те, що вони зробили піцу такою, якою вона є сьогодні. Це сталося, коли італійські іммігранти скористалися новими інгредієнтами для її покращення, пише Daily Mail.

За словами професора Ґранді, хоча форма її прийшла з Італії, вона не була схожа на ту піцу, з якою ми знайомі сьогодні. Це був "погано приготовлений" солодкий хліб фокачча без будь-яких начинок, який їли як десерт.

Він сказав, що багато італійських іммігрантів потім повернулися на батьківщину, привезши з собою недавно розроблену піцу. У період з 1880 по 1920 в Америку емігрувало 13 мільйонів італійців у складі знаменитої "італійської діаспори". Однак багато хто з них повернувся в наступні роки.

"Міграція дозволила італійцям познайомитися з новими інгредієнтами. Я просто кажу, що піца смачна, але історія трохи відрізняється від тієї, яку часто розповідають", — сказав професор і додав, що книга Пеллегріно Артузі про їжу, написана 1891 року, була "першою Біблією італійської кухні".

На думку Ґранді, книга стала головним орієнтиром для італійців в Америці, допомогла їм зберегти свою мову і змусила "перейняти стиль приготування їжі, якого насправді не існує в Італії" з новими інгредієнтами та методами.

"У книзі Артузі неаполітанська піца — це десерт, який не має нічого спільного з тим, що ми називаємо неаполітанською піцою. По суті, це солодка фокачча. Неаполітанська піца була дуже поганим продуктом і не містила приправ, вона була дуже простою, а також погано приготованою через погані духовки.

Проте якимось чином це стає цією багатою фірмовою стравою з томатним соусом та всіма іншими начинками. Це стає такою в Америці, а потім повертається", – резюмував історик кулінарії.

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