Джулія Фокс приміряла вогненно-руду перуку

Джулія Фокс явно любить виділятися з натовпу.

33-річна акторка та модель Джулія Фокс виглядала майже невпізнанною, з'явившись із новим іміджем. Зірка змінила своє довге темне волосся на вогненно-руду перуку, щоб відвідати захід перед гей-парадом у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Окрім химерної перуки, зірка обрала яскравий костюм із "клоунським" принтом, що складається з топу на одне плече, мініспідниці та колготок. Фокс доповнила свій образ білими туфлями без задника з хутряним оздобленням і сховала все необхідне в пухнасту темно-зелену сумочку. Вона завершила екстравагантний ансамбль мішкуватою зеленою курткою-бомбером.

Джулія Фокс Фото: Getty Images

Раніше цього ж дня знаменитість італійського походження продемонструвала відвертий образ з латексу та презервативів.

Джулія Фокс Фото: Getty Images

Нагадаємо, на показі жіночого одягу Courrèges Fall Winter 2023-2024 на Тижні моди в Парижі Джулія Фокс з'явилася без бюстгальтера в чорній максі-сукні в сіточку, яка демонструвала її фігуру.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс з'явилася на вечірці, несучи в руках сумку у вигляді жіночого тіла на повний зріст.