Каньє Вест уперше за тривалий час зʼявився з новою дружиною на публіці (фото)

Зіркова пара сходила на побачення в італійський ресторан.

45-річний американський репер Каньє Вест та його нова дружина Бʼянка Цензорі вперше за тривалий час зʼявилися на публіці. Про це пише Just Jared.

Колишній чоловік Кім Кардашʼян і його співробітниця "Yeezy" трималися за руки після вечері в ресторані Cecconi's у Західному Голлівуді.

Вест і Цензорі, які, здавалося, були в гарному настрої під час розмови, зберегли свій невимушений вигляд, незважаючи на вечерю в елегантному італійському ресторані.

Скандальний музикант одягнув чорні легінси, цього разу з наколінниками, та світшот із круглим вирізом у вигляді мішка для сміття.

28-річна Цензорі тим часом була у сірих легінсах, які вона поєднувала з вузьким білим спортивним бюстгальтером і бежевими балетками.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty Images

Пара оприлюднила свій роман у січні 2023 після того, як, як повідомляється, одружилася на церемонії, яка не має юридичної сили.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

До цього скандальний репер був у шлюбі з теледівою Кім Кардашʼян. Від їхнього союзу підростають четверо дітей, проте у 2021 зіркова пара оголосила про своє розлучення.

Нагадаємо, Каньє Вест зі своєю новою дружиною та старшою донькою від Кім Кардашʼян відвідали церкву.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Каньє Веста.