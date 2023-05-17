Анджеліна Джолі вперше за довгий час з'явилася на публіці із донькою Захарою

Джолі із донькою сфотографували в аеропорту Нью-Йорка.

47-річна Анджеліна Джолі вперше за довгий час була помічена на публіці. Її та її названу дочку Захару помітили в аеропорту Нью-Йорка після приземлення. Про це пише Daily Mail.

Анджеліна Джолі продемонструвала свій невимушений шикарний стиль, одягнувши білу вільну сукню з глибоким вирізом та чорний блейзер. Образ вона доповнила великою сумкою та білими босоніжками на платформі.

Анджеліна Джолі та Захара

18-річна Захара зараз навчається у коледжі Спелмана в Атланті – це приватний навчальний заклад для дівчат, заснований у 1881 році.

Джолі та Захара поводилися невимушено і трималися за руки.

Нагадаємо, Захару з Ефіопії Анджеліна Джолі та Бред Пітт прийняли за дочку у 2005 році.

Наприкінці квітня Анджеліна Джолі побачила світ зі своїм прийомним сином Меддоксом. Вони відвідали урочистий прийом у Білому домі. Вечір влаштувало подружжя Байденів з нагоди 70-річчя союзу США та Південної Кореї.

Анджеліна Джолі із сином Меддоксом Фото: Getty

Тоді на зустрічі був присутній президент Південної Кореї Юн Сок Ель та перша леді Кім Кон Хі.

Для появи Анджеліна Джолі обрала вінтажний жакет Chanel і білу сукню, зшиту для неї багато років тому.

Після прийому інсайдер повідомив, що Джолі запросили на вечірку до Білого дому невипадково. Меддокс навчався в університеті Йонсей у Сеулі. А сама актриса багато разів відвідувала Південну Корею у рамках гуманітарної діяльності та захисту інтересів біженців.

Востаннє Джолі їздила до Сеулу у 2019 році, коли Меддокс вступив до університету Йонсей.