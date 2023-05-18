Фотографи в Каннах показали зіпсовані зуби Джонні Деппа
Джонні зізнається, що йому начхати на голлівудські стандарти краси.
59-річний американський актор Джонні Депп, який тріумфально повернувся на великі екрани в образі короля Людовіка XV у фільмі французької режисерки Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбаррі", що відкрив 76-й Каннський кінофестиваль, на килимовій доріжці потрапив у казус. Як виявилося, далеко не бідна знаменитість, що прославилася своїми ролями, а останнім часом – і картинами, не особливо шанує стоматологів. ЗМІ облетіли фото, де видно, що зуби зірки у дуже непривабливому стані.
Користувачі соцмереж помітили, що верхні зуби Джонні пожовтіли, а нижні взагалі справляють враження глибоко занедбаних. Це дуже відрізняється від порцелянового зубного ряду інших голлівудських зірок.
"Зуби Джонні Деппа волають про допомогу", "Здається, що зуби Джонні Деппа гниють", "Зуби Джонні Деппа буквально гниють", "Дуже-дуже надихає чистити зуби, користуватися зубною ниткою та шкребком для язика щоразу, коли бачу фотографію Джонні Деппа у Каннах", – пишуть у соцмережах коментатори.
Проте сам Депп відкрито зізнається, що йому начхати на Голлівуд та його стандарти краси. За його словами, він абсолютно не має великої потреби жити в Лос-Анджелесі, ближче до "фабрики мрій".
Раніше Фокус писав, що Джонні Депп вирішив купити паб у Великій Британії, де в нього давно є будинок, а його колишня дружина Ембер Герд після програної судової тяганини поїхала до Іспанії разом з маленькою донькою Уною.