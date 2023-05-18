Ціна як у вживаного авто: найдорожче морозиво у світі коштує 6696 доларів за порцію

Висока ціна ласощів обумовлена вмістом делікатесних продуктів. На розробку його рецепта у японської компанії пішло понад 18 місяців.

Японський бренд Cellato став рекордсменом за найдорожчим у світі морозивом завдяки новому смаку, що отримав назву "Бьякуя". Про це оголосила Книга рекордів Гіннеса.

"Порція чудового флагманського частування під назвою "Бьякуя" коштує приголомшливі 6696 доларів США, що було б достатньо для покупки уживаного автомобіля", — зазначають у Книзі рекордів Гіннеса.

Японська компанія з виробництва морозива зібрала деякі з найрідкісніших у світі інгредієнтів для створення смаку морозива.

Родзинкою ласощів є рідкісний білий трюфель, вирощений в Альбі, Італія, за ціною 15 192 долари за кілограм.

Також рецепт морозива містить італійський сорт твердого сиру тривалого дозрівання Парміджано Реджано та осад саке.

Cellato розробив аромат разом із Тадаєсі Ямадою, шеф-кухарем ресторану RiVi в Осаці. Компанія заявила, що прагнула об'єднати європейські та японські аромати у щось унікальне.

Найдорожче морозиво у світі — японське Бьякуя

"На розробку у нас пішло більше півтора року, з безліччю проб та помилок, щоб отримати правильний смак. Досягнення титулу Книги рекордів Гіннеса виправдало всі зусилля", — сказав представник компанії.

За словами співробітників Cellato, які брали участь у дегустації, у морозива багатий смак та текстура. Вони сказали, що сильний аромат білого трюфеля наповнює ваш рот і ніс, за яким слідує складний і фруктовий смак Parmigiano Reggiano. Осад саке завершує чудовий смак.

У компанії заявили, що планують випуск продуктів з іншими поєднаннями найкращих інгредієнтів, таких як шампанське та ікра.

У лютому ЗМІ повідомили, що у Британії розробляють морозиво, яке не тане на сонці. Є надія, що це дозволить скоротити викид вуглецю морозильних камер у магазинах у всьому світі на 30 відсотків.

Наприкінці минулого року Unilever, одна з найбільших харчових компаній у світі, заявила, що розглядає можливість виробництва молочного морозива без використання молока корів, і вже має прототипи.