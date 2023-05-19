Стало відомо, чому королівська родина не коментує переслідування принца Гаррі та Меган Маркл

Герцоги Сассекські через надмірну увагу папараці могли повторити трагічну долю принцеси Діани.

Стало відомо, чому королівська родина не буде робити жодних заяв щодо інциденту принца Гаррі та Меган Маркл з автомобільною погонею напередодні. Про це пише Entertainment Tonight.

Джерело розповіло виданню, що ні Букінгемський, ні Кенсінгтонський палац не коментуватимуть звинувачення герцога та герцогині Сассекських у переслідуванні.

"Оскільки Гаррі та Меган відмовилися від виконання королівських обов’язків, палац взагалі не коментує їхню діяльність", — повідомило джерело виданню.

Зокрема ще один інсайдер повідомив, що ніхто з королівської родини — ані король Чарльз III і королева Камілла, ані принц Вільям і Кейт Міддлтон — не запитала у герцога і герцогині Сассекських про їхній стан після інциденту.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Повідомляється, що Гаррі та Меган були залучені в "майже катастрофічну" двогодинну погоню папараці в Нью-Йорку.

Представник поліції міста сказав, що інцидент розслідується, але зазначив, що, хоча сцена була напруженою, загалом усе було під контролем.

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Сассекські відвідали центр для підлітків.

Також Фокус детальніше писав про переслідування принца Гаррі та Меган Маркл у Нью-Йорку.