Інсайдер розповів правду про стосунки Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Знаменитості, які заручилися у січні 2022, підігрівають чутки про свій розрив, проте офіційно цього не коментують.

Інсайдер розповів правду про стосунки Меган Фокс та її нареченого Machine Gun Kelly. Про це пише People.

За словами близького оточення знаменитостей, вони все ще мають пройти довгий шлях, перш ніж повністю відновитися як пара.

"Вони повільно працюють над примиренням", — каже інсайдер про 33-річного Колсона Бейкера (псевдонім — Machine Gun Kelly), який з’явився на заході Sports Illustrated Swimsuit напередодні, щоб підтримати Меган Фокс, проте вони не позували разом на червоній доріжці.

Меган Фокс на заході Sports Illustrated Swimsuit Фото: Getty

Джерело також розповідає: "Він робить усе можливе, щоб повернути її, і вона змушує його працювати для цього. Однак це все ще нездорова динаміка".

Зокрема, за словами інсайдера, планування їхнього весілля "залишається призупиненим".

"Йому потрібно багато чого довести, і він не хоче відмовлятися від неї. Він чудово ставиться до її дітей", — додає людина з близького оточення зірок.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Зірка "Трансформерів" та музикант познайомилися на зйомках фільму. У січні 2022 Machine Gun Kelly зробив пропозицію своїй коханій, уже повідомлялися перші подробиці майбутнього весілля знаменитостей, проте на початку 2023 стало відомо про серйозні проблеми в пари та навіть ймовірний розрив.

Наприкінці березня джерело повідомило, що Меган Фокс продовжує не носити свою заручальну каблучку і що вони проходять терапію, аби вирішити розбіжності. Втім, за словами інсайдера, акторці "важко довіряти" нареченому.

Нагадаємо, Меган Фокс та Колсон Бейкер більше не живуть разом.

Також Фокус писав про психічний розлад Меган Фокс.