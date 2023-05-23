Дружина Брюса Вілліса розповіла, як молодша донька відреагувала на хворобу батька

Дівчинка сама шукає факти про хворобу свого батька, які потім розповідає матері.

44-річна дружина американського актора Брюса Вілліса Емма Хемінг часто розповідає підписникам в Instagram, як справляється з випробуванням, що випало на їхню родину. Недавно вона зізналася, що її молодша дочка Евелін, якій зараз дев'ять років, шукає в мережі інформацію про хворобу батька та розмовляє з нею про те, що дізналася.

"Отже, я маю розказати вам цю історію, і я постараюся зробити це без сліз, тому що коли Евелін розповіла її, я була повною калюжею", – каже жінка.

За її словами, Евелін розповіла їй, що люди, які живуть із деменцією, можуть страждати від сильного зневоднення. На запитання матері, звідки вона це знає, дівчинка відповіла, що вона шукала "кумедні факти про деменцію" у вільний час у школі.

"Це не смішно, але досить кумедно, і вона справді дочка свого батька, тому що ці двоє люблять випадкові факти", — зазначила Емма.

Вона дала зрозуміти Евелін, що пишається нею за її участь та дії у скрутний час для сім'ї.

"Дякую, що дала мені знати… це найлюб'язніше і найспівчутливіше, що ти можеш зробити, — це проявити цікавість і дізнатися про хворобу свого батька", — сказала вона дочці.

Емма вкотре наголосила, що для "осіб, які здійснюють догляд, друзів, членів сім'ї… важливо дізнаватися про хворобу наших близьких, щоб ми могли якнайкраще підтримати їх".

Окрім Евелін, пара виховує 11-річну Мейбл Рей. Загалом у Брюса Вілліса п'ятеро дітей. Трьох дочок йому народила колишня дружина Демі Мур.

Про те, що лікарі діагностували у Брюса лобово-скроневу деменцію, його сім'я повідомила в лютому цього року, через рік після того, як у нього виявили афазію.

ЛСД виникає, коли нервові клітини в частках за лобом помирають, а ті, що їх проводять, змінюються. Симптоми відрізняються від просто втрати пам'яті, пов'язаної із хворобою Альцгеймера. Вони можуть включати зміни особистості, такі як нетактовність, відсутність інтересу до інших та емпатії, повторювані та компульсивні рухи, постійне використання певних фраз, накопичення та одержимість хронометражем, потяг до нездорової їжі та забування правил поведінки за столом, труднощі з мовою, включаючи сповільнену мову, граматичні помилки та постійне перепитування.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур показала фотографії із 68-го дня народження Брюса Вілліса.