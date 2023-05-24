48-річна Єва Лонгорія позувала у чорній мініспідниці у Каннах (фото)

Зірка екрану вибрала стильний чорно-білий образ.

48-річну американську акторку Єву Лонгорію було помічено перед відвідуванням виступу Kering Women in Motion Talk під час 76-го Каннського кінофестивалю. Знаменитість сфотографували у готелі Martinez на півдні Франції. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" продемонструвала довгі ноги у стильному образі. Для виходу Лонгорія одягла чорну мініспідницю з принтом у поєднанні з білою сорочкою. Акторка доповнила образ великими чорними сонцезахисними окулярами та стильними туфлями на шпильці. Як аксесуари зірка мала діамантове намисто і чорну сумку з золотистим ремінцем.

Того ж дня Єва Лонгорія постала в шовковій золотій сукні-сорочці. Вона залишила кілька верхніх гудзиків свого вбрання розстебнутими. До образу вона додала металевий золотий пояс, золотисті босоніжки на високих підборах, золотий дизайнерський годинник і пару золотих сережок.

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія поділилася рідкісним сімейним фото на честь дня народження чоловіка.

Також Фокус писав, що Єва Лонгорія з'явилася на обкладинці мексиканського Vogue.