Кейт Міддлтон розповіла про неприємну звичку принца Вільяма

Мама чотирьох назвала це "нічним кошмаром".

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон розповіла про небажану звичку свого чоловіка принца Вільяма. Про це пише Mirror.

Відвідуючи базу Королівських ВПС на Кіпрі, Греція, у 2018 році, дружина майбутнього короля Великобританії заявила, що її чоловік є "нічним кошмаром", коли їсть піцу на дивані.

"Не їжте піцу на диванах", — порадив онук королеви Єлизавети ІІ, коли на базі відкрили нову зону відпочинку.

"Ти нічний кошмар із цим", — зауважила у відповідь Кетрін Міддлтон.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Як відомо, принцеса Уельська та її чоловік час від часу ласують італійським делікатесом. Минулого місяця пара зробила несподівану доставку піци в регбі-клуб Dowlais.

Королівські персони прибули з 22 пирогами з такими начинками, як пепероні, курка барбекю та козячий сир.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

А у 2014 році була інформація про те, що вагітна Міддлтон замовила піцу, зупиняючись в елітному готелі Carlyle у Верхньому Іст-Сайді.

Син покійної принцеси Діани та його хороша подруга Кейт одружилися у 2011 році. Наразі вони виховують трьох спільних дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відповіла, як це бути принцесою.

Також Фокус писав про особливе ставлення Кейт Міддлтон до принца Вільяма.