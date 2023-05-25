Гайді Клум у яскравій сукні з відвертим декольте з'явилася в Каннах

Знаменитість часто вибирає сміливі образи як громадських заходів, так особистих фото.

Німецька супермодель, телеведуча та актриса Гайді Клум вийшла на червону доріжку в Каннах у сукні з дуже пікантним вирізом. 49-річну зірку сфотографували на прем'єрі "La Passion de Dodin Bouffant". Про це пише PageSix.

Клум виглядала так, ніби збиралася злетіти, адже на її сукні Zuhair Murad з відвертим вирізом була накидка, яка нагадувала крила. Вона підкидала її у повітря, позуючи фотографам. Сукня також мала високий розріз до стегна. Поряд із сексуальним декольте, дизайнерський образ включав масивне каміння на плечах і драпірування по всьому тілу.

Ведуча шоу "Топ-модель по-німецьки" доповнила яскравий ансамбль парою прозорих сандаль та кількома блискучими кільцями. Вона також зробила мінімалістичний макіяж.

Її сліпуче плаття не здивувало шанувальників моделі, оскільки Клум часто дотримується філософії "менше означає більше" на червоних доріжках та у своїх особистих публікаціях у Instagram.

Будь то міні-сукня з пір'ям і вирізами, яку вона носила на "Золотому глобусі" 2023 року, або великоднє фото топлес, яке вона опублікувала цього року. Гайді Клум не боїться показувати фігуру та оголюватися.

Також Фокус писав про звинувачення Гайді Клум у монетизації материнства після відвертої зйомки з дочкою.