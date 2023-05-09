49-річна Гайді Клум поділилася знімками топлес (фото)

Знаменитість показала, як приймає сонячні ванни.

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49-річна німецька топмодель та телеведуча Гайді Клум поділилася знімками топлес. Відверті фото зірка подіумів показала своїм підписникам в Instagram.

Багатодітна мама відпочивала та приймала сонячні ванни, практично повністю оголившись. Гайді залишила на собі золоту підвіску та темні сонцезахисні окуляри. Волосся німецька знаменитість залишила розпущеним.

"…. і це був понеділок 😎☀️ 👙❤️", — підписала карусель фото топмодель.

Зазначимо, що коментарі до нової публікації Клум закрила, а кількість лайків зробила приватною.

Гайді Клум

Уже 1 червня 2023 Гайді Клум виповниться 50 років. Модель часто демонструє свою фігуру: і під час публічних виходів, і на особистих фото. Її донька Лені пішла стопами зіркової матері та активно будує карʼєру у модельній індустрії. Нещодавно вона навіть знялася разом з Гайді в рекламному кампейні спідньої білизни.

Нагадаємо, Гайді Клум вийшла на публіку в компанії іншого чоловіка.

Також Фокус писав про звинувачення Гайді Клум у монетизації материнства після відвертої зйомки з донькою.