Сінді Кроуфорд сходила на романтичну вечерю з чоловіком (фото)

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер 25 років разом, проте все ще часто ходять на романтичні побачення.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд разом із чоловіком, 60-річним бізнесменом Ренді Гербером, насолоджувалися романтичною вечерею у Giorgio Baldi у Санта-Моніці. Зіркового подружжя сфотографували, що виходять із ресторану пліч-о-пліч. Про це пише Daily Mail.

Сінді Кроуфорд одягла для побачення кремовий атласний топ та відповідний блейзер у поєднанні зі стильними синіми джинсами. Супермодель 90-х доповнила свій образ туфлями на підборах з відкритим носком та намистом із кулоном. Сінді зробила мінімалістичний макіяж із нюдовою помадою.

Тим часом Ренді одягнув синю сорочку, яку залишив розстебнутою зверху, та доповнив образ сірими джинсами та чорною курткою.

Нещодавно в інтерв'ю People Сінді зізналася, що в неї та її чоловіка Ренді Гербера більш "традиційні ролі", коли справа доходить до розподілу домашніх завдань.

"Я збиралася пожартувати і сказати, що ледве можу змусити його взяти мокрий рушник, і це частково правда, але я скажу, що якщо щось вдома потребує ремонту — він це відремонтує, якщо знає як", — зазначила Кроуфорд.

Раніше Фокус писав, що Сінді Кроуфорд вирушила з чоловіком на побачення до Маліби.