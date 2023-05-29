Ірина Шейк показала вінтажну сукню від Versace на суперечливій фотосесії

Шовкова сукня кольору морської хвилі була створена в 1995 році, за два роки до смерті Джанні Версаче.

Ірина Шейк опублікувала кілька знімків в оригінальному вінтажному вбранні, отриманому, з огляду на все, з архівів модного будинку Версаче. Про це пише Daily Mail.

Вона влаштувала фотосесію у своєму готелі, демонструючи шовкову сукню кольору морської хвилі із шифоновими вставками. І хоч її друзі з модної індустрії та залишили захоплені коментарі, багато хто з підписників Ірини зазначив, що фотосесія вийшла дивною і навіть вульгарною.

Ірина Шейк приміряла вінтажну сукню від Versace Фото: Instagram @irinashayk Ірина Шейк приміряла вінтажну сукню від Versace Фото: Instagram @irinashayk

Вперше воно було показано на подіумі в 1995 році, ще за життя легендарного Джанні Версаче. Це була весняна колекція RTW 1995, і тоді його демонструвала Лінда Євангеліста.

"Мої мрії збуваються! Донателла, дякую, що відкрила архіви Versace для мене. Джанні 1995. Незабаром буде більше", — написала модель у підписі до фото, подякувавши Донателлі Версаче.

Свій образ Ірина доповнила парою босоніжок на високих підборах, інкрустованих кристалами.

Ірина Шейк приміряла вінтажну сукню, отриману від Донателли Версаче

Нагадаємо, Донателла Версаче, якій зараз 68 років, очолила модний будинок після вбивства брата 1997 року. Вона сказала Harper's Bazaar, що її мета — "зробити жінку впевненішою в собі та дати їй більше можливостей для самовираження".

Раніше Ірина Шейк показала кілька модних образів на кінофестивалі в Каннах.

Спочатку вона з'явилася в компанії Ріккардо Тиші, спровокувавши чутки про можливу співпрацю її друга дизайнера з брендом Giorgio Armani. Тиші раніше обіймав посаду креативного директора Burberry, але його поява на червоній доріжці у смокінгу від Armani була явним натяком на те, що він незабаром отримає нову роботу. А Ірина обрала тюльову сукню з глибоким декольте.

Після Ірина Шейк вийшла на червону доріжку в оригінальному шкіряному вбранні від нігерійського бренду Mowalola Ogunlesi, прикривши груди лише перехрещеними ременями.

Ірина Шейк на Каннському кінофестивалі Фото: Getty

А на вечірку в готелі Martinez вона відвідала зовсім без одягу, обмежившись спідньою білизною і зовсім прозорою сорочкою поверх нього.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідвертіші декольте Каннського кінофестивалю. Кінофестиваль відвідали чимало селебріті та відомих актрис і багато хто з них вибрав відкриті сукні та дуже дорогі прикраси.

Особливо дивовижні вбрання мали Сальма Хайєк і Кетрін Зета-Джонс. А ось яскрава сукня Гайді Клум викликала змішані почуття у модних критиків. Хоча супермодель і мала напрочуд молодий і свіжий вигляд, але фасон сукні виявився не дуже вдалим.