Джонні Депп відклав концерти Hollywood Vampires через травму щиколотки

Зірка "Піратів Карибського моря" серйозно пошкодив щиколотку.

Група 59-річного Джонні Деппа, Hollywood Vampires, була змушена відкласти три заплановані концерти в США через травму щиколотки актора. Про це гурт повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"Нам сумно повідомляти, що Hollywood Vampires перенесуть три дати туру США на цьому тижні, — оголосила група, до складу якої також входять Еліс Купер, Джо Перрі і Томмі Генріксен. — Джонні отримав болісну травму кісточки після своїх недавніх виступів, і його лікар порадив йому не подорожувати. Він спустошений таким поворотом подій, але з нетерпінням чекає можливості відпочити, щоб усі чотири вампіри могли показати все, що в їх силах, у турі Європою".

Концерти були призначені на 30 травня, 31 травня та 1 червня у Манчестері, Бостоні та Вефілі, і були перенесені на кінець липня.

Група Hollywood Vampires

Hollywood Vampires — американський рок-гурт, створений у 2015 році Елісом Купером, Джонні Деппом та Джо Перрі на згадку про музику рок-зірок, які загинули під час інцидентів у 1970-х.

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