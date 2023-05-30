Катя Осадча показала зворушливі кадри прогулянки з Юрієм Горбуновим (відео)
Зіркова пара мотивує українців насолоджуватися життям, попри постійні обстріли.
39-річна українська телеведуча Катя Осадча показала кадри весняного побачення з Юрієм Горбуновим. Відео прогулянки в київському парку зірка екрану поділилася у своєму Instagram.
Для виходу у світ знаменитість обрала базову білу футболку та сині джинси. Тим часом чоловік журналістки був у темно-зеленій футболці-поло та сонцезахисних окулярах.
"Для нас тепер існує тільки ТУТ І ЗАРАЗ. Бережіть себе і одне одного❤️", — підписала короткий ролик мама трьох.
Зокрема Катя Осадча показала кілька фото на фоні жовтого поля.
"Українці намагаються всіма силами жити своє життя, планувати, допомагати, працювати, бачитися з рідними і друзями, цілувати дітей і вірити в ЗСУ і ППО", — зазначила багатодітна мама, мотивуючи українців насолоджуватися життям, попри постійні обстріли.
"А ви трималися за ручки,як прогулювалися??? Це так зворушливо 💞💞💞", "Щось там Юрко незадоволений йде😂", "Так життєво, жінка на своїй хвилі і чоловік бубнить) що ти там знімаєш:)", — коментують відео зіркової пари їхні прихильники.
Нагадаємо, Катя Осадча поділилася рідкісним знімком усіх трьох синів.
Також Фокус писав про річницю одруження Каті Осадчої та Юрія Горбунова.