Джефф Безос та Лорен Санчес витрачають 600 тисяч доларів на місяць на оренду будинку

Майбутнє подружжя витрачає понад півмільйона доларів на місяць, щоб жити у будинку знаменитого саксофоніста.

59-річний американський підприємець та мільярдер Джефф Безос та його наречена, 53-річна журналістка Лорен Санчес орендують житло в Малібу. Вони платять американському саксофоністу Кенні Джі 600 000 доларів. Про це пише TMZ.

Відомо, що у будинку площею 1670 квадратних метрів є великий задній двір, басейн, кінозал, студія звукозапису та гостьовий будинок площею 1067 квадратних метрів.

Будинок саксофоніста Кенні Джі Фото: Скриншот

Крім того, коли пара заселялася в особняк, там не було меблів, тому Безосу та Санчес також довелося витратити додаткові кошти на внутрішнє оздоблення. Майбутнє подружжя живе у цьому будинку з березня.

Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що Безос відновив будівництво свого величезного маєтку на березі океану, який він купив за майже 175 мільйонів доларів. Ділянка площею 10 акрів до 2020 року належала президентові Warner Bros. Джеку Ворнер.

Також 2020-го він купив за 10 мільйонів доларів будинок по сусідству в Беверлі-Хіллз. Крім того, йому належать чотири окремі квартири в будівлі в стилі ар-деко у Верхньому Вест-Сайді Манхеттена, а у 2016 році мільярдер витратив 23 мільйони доларів на особняк у Вашингтоні, округ Колумбія, за три роки після того, як купив Washington Post.

Нагадаємо, Джефф Безос відпочиває зі своєю нареченою на яхті за 500 млн. доларів.

Також Фокус писав про відверте інтерв'ю Джеффа Безоса та Лорен Санчес з приводу їхніх стосунків.