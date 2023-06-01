Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц разом зʼявилися на публіці (фото)

Жінки спростували чутки про свої сварки.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем зʼявилася на публіці зі своєю невісткою Ніколою Пельтц на фоні чуток про їхні сварки. Родинними знімками багатодітна мама ділиться у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

Вікторія, Девід та їхні діти напередодні відвідали прощальний концерт Елтона Джона. До зіркової родини приєдналася дружина первістка подружжя Брукліна — американська акторка Нікола Пельтц.

"Знову разом! Я вас усіх так люблю 🙏🏼 @davidbeckham @brooklynpeltzbeckham @cruzbeckham@nicolaannepeltzbeckham #harperseven ми сумуємо за тобою @romeobeckham xx", — підписала родинний кадр мама чотирьох, вказуючи на те, що їхній син Ромео не був присутній на публічному заході.

Родина Бекхемів

Зокрема дружина Девіда Бекхема виклала фото з 11-річною донькою Гарпер та невісткою Ніколою. Для концерту Елтона Джона британська дизайнерка обрала total-black образ. Тим часом Нікола була в мініспідниці та асиметричному топі у горошок.

"Шик", — підписала знімок Вікторія Бекхем.

Вікторія Бекхем з донькою та невісткою

Раніше в мережі активно обговорювали ймовірні непорозуміння між жінками, особливо після весілля Брукліна та Ніколи, на яке вона не захотіла одягнути сукню бренду зіркової свекрухи.

Нагадаємо, Девід Бекхем та 11-річна Гарпер підспівували легендарному Елтону Джону на його концерті.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Вікторії Бекхем.