Вагітна Ріанна зʼявилася в кумедній футболці (фото)

Знаменитість закликала своїх прихильників використовувати презервативи.

35-річна американська співачка Ріанна зʼявилася в дуже кумедній футболці. Знімками вагітна вдруге знаменитість ділиться у своєму Instagram з понад 150 млн підписників.

Молода мама опублікувала серію фото, на яких вона обіймає свій округлений живіт, одягнена у чорно-білу футболку з написом "Використовуйте презерватив".

Артистка барбадоського походження, яка нещодавно відсвяткувала перший день народження свого сина RZA, позувала у вузькому коридорі в чорній футболці оверсайз, коротких чорних шортах і білих чоботях на підборах.

Рірі розпустила своє чорне волосся з чубчиком поверх білих акрилових окулярів. Свій різкий образ вона доповнила масивними золотими сережками, кольє, золотими браслетами та каблучками.

Вагітна Ріанна

"Ця футболка стара…" — підписала карусель кадрів вагітна артистка.

Ріанна та 34-річний A$AP Rocky стали вперше батьками у травні 2022, а наразі чекають на народження другої дитини. Судячи з усього, це буде дівчинка, адже зіркову пару помітили за покупкою рожевих дитячих речей.

Нагадаємо, Ріанна носить на нозі каблучку з діамантом за мільйон доларів.

Також Фокус писав про відверті фото Ріанни з часів її першої вагітності.