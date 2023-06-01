Шерон Стоун та Єва Лонгорія позували разом на вечірці (фото)

Знамениті акторки зблизилися на вечірці Raising Our Voices у Лос-Анджелесі.

65-річна американська акторка Шерон Стоун позувала фотографам разом із 48-річною акторкою та продюсером Євою Лонгорією. Зірки відвідали обід, організований The Hollywood Reporter у павільйоні Одрі Ірмас у Корейському кварталі, покликаний просувати "різноманітність, рівність, інклюзивність та доступність". Про це пише Daily Mail.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок", яка щойно дебютувала як режисер, зробила ставку на образ total black. Вона одягла на вечірку шкіряну сукню міді без рукавів з колекції Elie Saab Pre-Fall '23, з розкльошеною спідницею і хитромудрим тривимірним квітковим орнаментом. Свій образ Лонгорія доповнила золотими сережками та чорними туфлями на підборах Le Silla.

Шерон Стоун сяяла у червоному брючному костюмі, під яким була рожева сорочка. Піджак зірки був прикрашений масивною сітчастою квіткою на лівому плечі. Яскравий ансамбль зірка "Основного інстинкту" доповнила золотими сережками та гостроносими бордовими туфлями.

Утворивши дует, який, напевно, порадує своїх шанувальників, пара обняла один одного і посміхалася перед камерами.

Нагадаємо, Єва Лонгорія з'явилася в Каннах у сукні з пікантним декольте та новою зачіскою.

Також Фокус писав, що Шерон Стоун поділилася фото у яскравому купальнику.