Єва Лонгорія вийшла у світ у мінісукні зі шлейфом (фото)

Знаменитість відвідала показ свого майбутнього фільму.

48-річна американська акторка Єва Лонгорія вийшла у світ у розкішній чорній сукні. Знімками з нещодавньої події зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" ділиться у своєму Instagram з понад 9 млн підписників.

Напередодні знаменитість прибула на Міжнародний фестиваль латиноамериканського кіно в Лос-Анджелесі на прем’єру своєї майбутньої драми "Flamin' Hot".

Лонгорія була у чорній мінісукні зі шлейфом, яка демонструвала її підтягнуті ноги. Вона додала своїй фігурі додаткової висоти за допомогою пари чорних туфель на шпильці з відкритим носком і високим каблуком.

Волосся акторки було укладене в елегантну зачіску. Вона ще більше прикрасила свій вечірній образ парою висячих срібних сережок.

Flamin' Hot — це також режисерський дебют Лонгорії, який розповідає справжню історію Річарда Монтаньєса — двірника, який стверджує, що винайшов Flamin' Hot Cheetos.

"Показ мого фільму @flaminhotmovie на @laliff — це все, про що я мріяла! Раніше я пробиралася на фестиваль, коли починала свою кар’єру акторки, а тепер я тут зі своїм режисерським дебютом 🥹Побачити реакцію моєї спільноти, побачити себе на великому екрані було моментом, якого я ніколи не зможу забути. Що за ніч! ✨" — прокоментувала Лонгорія карусель своїх фото.

Єва Лонгорія

Нагадаємо, Єва Лонгорія приєдналася до Шерон Стоун на вечірці.

Також Фокус писав про нову зачіску Єви Лонгорії.