39-річний Джона Гілл уперше став батьком
Про стать та імʼя дитини наразі не повідомляється.
39-річний американський актор Джона Гілл уперше став батьком. Про це пише People.
Його кохана Олівія Міллар, співвласниця вінтажного онлайн-магазину Chasseresse, народила знаменитості первістка, інформацію підтвердив виданню представник Гілла.
Зазначимо, що наразі стать та імʼя дитини залишаються в секреті.
Дівчину актора вперше помітили з округленим животом наприкінці березня 2023 у Каліфорнії. Олівія Міллар також була "зловлена" папараці з каблучкою, схожою на обручку. Втім, офіційно зіркова пара не коментувала чутки про свої заручини, намагаючись тримати особисте життя подалі від запитань журналістів.
Уперше Гілла та Міллар помітили разом у Санта-Барбарі у вересні 2022 року.
Актор "Вовка з Волл-стріт" раніше був заручений з Джанною Сантос, перш ніж розлучитися в жовтні 2020 року. Згодом молодого батька пов’язували з серфінгісткою Сарою Брейді.
У 2011 році актор, який за останні роки помітно схуд, розійшовся зі своєю коханою Джордан Кляйн, з якою був знайомий ще зі школи. Одруженим актор поки не був.
Нагадаємо, 83-річний Аль Пачіно очікує на народження четвертого спадкоємця, проте сумнівається, що це його дитина.
Також Фокус писав про особливе татуювання Джони Гілла.