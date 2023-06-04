Шакіра раптово вирішила повернутися в Барселону через два місяці після від'їзду в Маямі

Співачка вирішила прилетіти назад тоді, коли Жерар Піке збирався відвідати дітей у США.

46-річна колумбійська співачка Шакіра, яка два місяці тому відлетіла із синами Сашею та Міланом у Маямі, вирішила повернутися в Барселону, пише La Vangardia.

За інформацією видання, надовго затримуватися в Іспанії артистка не збирається. Вона проведе кілька днів зі своєю сім'єю, після чого поїде відвідати літнього батька Вільяма Мебарака в Колумбію, котрого, як повідомляється, чекає операція в їхньому рідному місті Барранкілья.

Шакіра повертається тоді, коли Жерар Піке, батько її дітей, планував летіти у Флориду, щоб відвідати синів відповідно до їхньої угоди про опіку. Журналісти не виключають, що співачка побоювалася, що колишній коханий прилетить не один, а зі своєю дівчиною, 24-річною Кларою Чіа Марті, заради якої кинув знаменитість.

Угода про опіку, яка була укладена в листопаді минулого року, дає Піке можливість проводити з ними час під час шкільних канікул своїх дітей.

Після закінчення літніх канікул Шакіра з дітьми повернеться в США.

Шакіра та Жерар Піке були разом понад 11 років Фото: Instagram

Шакіра та Піке були разом із 2011 року. Вони познайомилися під час зйомок музичного кліпу на її пісню чемпіонату світу з футболу Waka Waka роком раніше. У тому ж році команда Піке виграла чемпіонат світу, де під час фінальної гри виступила його майбутня дівчина.

Хоча вони листувалися у 2010 році, стосунки між двома мегазірками офіційно не розвивалися до початку 2011 року. Восени 2012 року Шакіра в Instagram повідомила фанатам, що вагітна сином від зірки футболу.

Лише через два роки після народження Мілана артистка розповіла про нову вагітність. Саша народився 2015-го року.

Пара публічно зізнавалася, що не планує одружуватися, що ніяк не позначалося на їхніх стосунках. У найкращі часи Шакіра хвалила Жерара, говорячи, що він є її "найбільшою підтримкою", коли справа доходить до виховання їхніх дітей.

"Він твердо стоїть на ногах і дуже практичний у вирішенні проблем. Коли я нервуюся через те, як організувати речі або поєднати все це, він допомагає побачити все в перспективі. І він моя найбільша підтримка. Ми обоє дуже практичні батьки, тому ніколи не виникає відчуття, що хтось несе все навантаження на собі. Хоча, ймовірно, він дозволяє їм їсти трохи більше шоколаду, ніж мені хотілося б", — зізнавалася вона.

Ідилія закінчилася, коли Жерар закрутив роман із молоденькою студенткою. Як писав Фокус, першим сигналом про зраду стала банка з варенням.

Нагадаємо, Жерар Піке публічно "потролив" Шакіру у відповідь на її пісню-глузування про його нову дівчину.

Також Фокус писав про особливу помсту від Шакіри колишній свекрусі, матері Жерара Піке.