Король Чарльз ІІІ прибув до Румунії без королеви Камілли (фото, відео)

Це перша закордонна поїздка монарха після коронації.

Король Чарльз ІІІ відвідав Румунію без королеви Камілли. Про це повідомляють румунські ЗМІ.

Британський монарх прибув до Бухареста, де його зустрів президент Клаус Йоганніс у президентському палаці Котрочені. Він залишиться в Румунії до 6 червня, а також відвідає трансільванську сільську місцевість, включаючи одне зі своїх улюблених місцевих сіл Віскрі.

Це перша закордонна поїздка старшого сина покійної королеви Єлизавети ІІ після його історичної коронації 6 травня 2023.

Король Чарльз ІІІ у Румунії Фото: Getty Images

За інформацією BoardingPass, британський монарх прибув до Румунії на приватному літаку.

Під час офіційної церемонії зустрічі в Бухаресті Чарльз ІІІ відсалютував підрозділу Почесної варти румунською мовою.

"Ваша Величносте, ласкаво просимо знову в Румунію, країну, до якої з часом Ваша Величність розвинула особливу прихильність. Для нас велика честь, що перший закордонний візит після коронації Вашої Величності відбувся в Румунію", – сказав президент Клаус Йоганніс.

Король Чарльз ІІІ у Румунії

Глава держави також подякував королю за популяризацію Румунії в усьому світі та за підтримку культурних і екологічних заходів у країні та за її межами.

"Ми хочемо подякувати Вашій Величності за те, що Ви були і залишаєтесь великим другом Румунії", – сказав Йоганніс.

У свою чергу, Чарльз ІІІ почав свою заяву румунською мовою, а потім продовжив англійською:

"Domnule presedinte, doamnelor si domnilor (пане президенте, пані та панове). Я не можу описати, яке велике задоволення приносить мені знову відвідати Румунію. […] У Румунії я завжди почувався як вдома".

Король Чарльз ІІІ у Румунії Фото: Getty Images

Згодом 74-річний монарх відправився на пішу прогулянку.

Зазначимо, що Чарльз ІІІ має сімейні зв'язки з Трансильванією, і вважається нащадком Влада Цепеша, більш відомого як Дракула, який стверджував, що вбив 23 000 людей під час боїв проти Османської імперії.

Нагадаємо, що буде з королевою Каміллою після смерті Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про крадіжку трьох ягнят з маєтку британського монарха.