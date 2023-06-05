Ромео Бекхем сходив на шопінг зі своєю дівчиною (фото)

Зіркову пару помітили в буденних образах на вулицях Лос-Анджелеса.

20-річного професійного футболіста Ромео Бекхема помітили на прогулянці з його дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Син зіркового подружжя Бекхем і його подруга Міа Реган вирушили в магазин за покупками. Закоханих помітили, як вони прямують до супермаркету у Лос-Анджелесі через кілька днів після того, як пара відвідала сімейний вечір з батьками Ромео.

Спадкоємець Девіда Бекхема обрав для виходу білий спортивний костюм з футболкою та шортами. Гравець ФК "Брентвуд" завершив образ високими шкарпетками Slazenger і білосніжними кросівками.

Він також додав сонцезахисні окуляри в прямокутній оправі та сумку через плече.

20-річна Міа вибрала такий же повсякденний одяг, одягнувши синю безрукавку з низьким V-вирізом і бежеві шорти карго. Вона додала до образу замшеві босоніжки з пряжками, доповнивши аутфіт чорними сонцезахисними окулярами в товстій оправі та золотою підвіскою із круглим кулоном.

Ромео Бекхем та Міа Реган Фото: Getty Images

У листопаді 2022 пара примирилася після кількох місяців розлуки на фоні розбіжностей робочих графіків.

Ромео Бекхем та Міа Реган

Загалом Ромео та Міа зустрічаються понад три роки та часто діляться спільними фото у соцмережах.

Міа Реган Фото: Скріншот Ромео Бекхем Фото: Скріншот

Нагадаємо, Міа Реган та Ромео Бекхем разом зустріли Новий 2023 рік.

Також Фокус писав про чутки щодо заручин Ромео та Мії.