Ромео Бекхем сходив на шопінг зі своєю дівчиною (фото)
Зіркову пару помітили в буденних образах на вулицях Лос-Анджелеса.
20-річного професійного футболіста Ромео Бекхема помітили на прогулянці з його дівчиною. Про це пише Daily Mail.
Син зіркового подружжя Бекхем і його подруга Міа Реган вирушили в магазин за покупками. Закоханих помітили, як вони прямують до супермаркету у Лос-Анджелесі через кілька днів після того, як пара відвідала сімейний вечір з батьками Ромео.
Спадкоємець Девіда Бекхема обрав для виходу білий спортивний костюм з футболкою та шортами. Гравець ФК "Брентвуд" завершив образ високими шкарпетками Slazenger і білосніжними кросівками.
Він також додав сонцезахисні окуляри в прямокутній оправі та сумку через плече.
20-річна Міа вибрала такий же повсякденний одяг, одягнувши синю безрукавку з низьким V-вирізом і бежеві шорти карго. Вона додала до образу замшеві босоніжки з пряжками, доповнивши аутфіт чорними сонцезахисними окулярами в товстій оправі та золотою підвіскою із круглим кулоном.
У листопаді 2022 пара примирилася після кількох місяців розлуки на фоні розбіжностей робочих графіків.
Загалом Ромео та Міа зустрічаються понад три роки та часто діляться спільними фото у соцмережах.
Нагадаємо, Міа Реган та Ромео Бекхем разом зустріли Новий 2023 рік.
Також Фокус писав про чутки щодо заручин Ромео та Мії.