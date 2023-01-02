Ромео Бекхем і Міа Ріган поділилися фотографією зі святкування Нового року

Новий 2023 Ромео Бекхем зустрічав зі своєю дівчиною Мією Ріган.

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Середній син Девіда та Вікторії Бекхем опублікував у своєму Instagram-акаунті фотографію, де зображений із моделлю Мією Ріган в обіймах. У підписі він привітав своїх підписників із Новим роком.

"Із новим роком, люблю вас усіх хх", — написав у підписі Ромео.

20-річний Ромео був одягнений в елегантний твідовий костюм і білу футболку та взутий у коричневі туфлі-оксфорди. А його 20-річна обраниця Мія продемонструвала неймовірну фігуру в зеленому прозорому обтислому топі з розрізами на рукавах, коричневій спідниці з декором із пір'я та грубих чорних черевиках на платформі. А на шиї в моделі був чорний чокер із квіткою. Укладка з мокрим ефектом і макіяж на обличчі завершували шикарний образ Мії.

Нагадаємо, Ромео Бекхем і Мія Реган помирилися після кількох місяців розлучення. Причиною розриву стала відстань, адже середній син Девіда Бекхема будує кар'єру футболіста в США, а його кохана займається моделінгом у Великій Британії.

Також Фокус писав про те, що Вікторія Бекхем підтримала Мію Ріган після їхнього розриву з Ромео.